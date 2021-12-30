Картинкам не місце на тілі

Міністерство спорту Китаю заявило, що гравцям збірної необхідно звести татуювання. Там наголосили, що поява нових тату на їхніх тілах суворо заборонено.

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Або за наявності особливих умов футболісти повинні приховувати татуювання під час тренувань та матчів.

Тим членам основної збірної та команди U-23, у яких вже є татуювання, радиться самостійно їх звести. В особливих випадках тату мають бути під довгим рукавом під час тренувань та матчів. Це можливо лише за згодою команди,

– йдеться у повідомленні.

Також зазначають, що особливу увагу буде приділено командам U-20 та молодшим віком. Під час підписання контрактів роботодавці звертатимуть увагу на татуювання.

Футболісти збірної Китаю ще давніше почали закривати свої татуювання. До прикладу, один з найвідоміших гравців китайської команди – захисник Чжан Лінпен вже давно виступає у футболках з довгим рукавом, аби приховати свої тату.

Він є одним з найдосвідченіших гравців Китаю. За національну команду він провів 88 матчів.



Чжан Лінпен / twitter.com/afcasiancup