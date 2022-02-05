Не відреагував правильно на вітер, – Підручний про провальний старт на Олімпіаді

На Олімпійських іграх у Пекіні 5 лютого розіграли комплект нагород у біатлоні. Перший змагальний день розпочався змішаною гонкою.

Підручний: Сподіваємося, що будемо набирати

На жаль, у першому старті на Олімпіаді-2022 українським атлетам не вдалося продемонструвати справжню боротьбу. На заваді від медалей "синьо жовтим" стала провальна стрільба.

До теми Повз медалі: збірна України з біатлону посіла 13-те місце у першій гонці на Олімпіаді-2022

У підсумку українська команда посіла 13-ту сходинку.

Лідер чоловічої збірної Дмитро Підручний поділився своїми думками щодо виступу у змішаній естафеті.

Моя помилка – в тому плані, що не відреагував правильно на вітер. Припустився якоїсь помилки – не знаю, де були хиби. Поговоримо з тренерами, побачимо, що було не так. На жаль, одне коло й одна втрачена позиція. І те одне коло завадило поборотися за вищі місця, наздогнати команди, які були вище,

– зазначив Дмитро.

Підручний розповів про контактну боротьбу на дистанції, а також згадав про погодні умови.

"Як почував себе через холод? Як для першого старту нормально. Важко щось сказати, тільки останнє коло біг із чехом. Він просидів за моєю спиною все коло. Намагався від нього відірватися, але тут досить важко втекти. А на фініші він мене випередив. Більше ж ні з ким не біг. Подивимося аналіз гонки, але поки нічого не можу сказати. Коли біжиш сам, без якогось контакту й на далекому місці, показувати високу швидкість на трасі важко", – сказав капітан чоловічої команди.

Сподіваємося, що будемо набирати. Ще досить багато стартів попереду. Побачимо, що вони нам дадуть,

– підсумував біатлоніст.

Дмитро Підручний: що відомо про спортсмена

Для лідера чоловічої команди це треті Олімпійські ігри в кар'єрі.

Найвищим досягненням Дмитра є "золото" чемпіонату світу у 2019-му році.

Наразі Підручний посідає 34-те місце у загальному заліку.

На минулій Олімпіаді у Пхьончхані збірна України посіла 7-ме місце.