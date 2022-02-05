Пидручный: Надеемся, что будем набирать
К сожалению, в первом старте на Олимпиаде-2022 украинским атлетам не удалось продемонстрировать настоящую борьбу. Препятствием к медалям для "сине желтых" стала провальная стрельба.
К теме Мимо медали: сборная Украины по биатлону заняла 13-е место в первой гонке на Олимпиаде-2022
В итоге украинская команда заняла 13-е место.
Лидер мужской сборной Дмитрий Пидручный поделился своими мыслями по поводу выступления в смешанной эстафете.
Моя ошибка – в том плане, что не отреагировал правильно на ветер. Допустил какую-то ошибку – не знаю, где были упущения. Поговорим с тренерами, увидим, что было не так. К сожалению, один круг и одна потерянная позиция. И тот круг помешал побороться за высшие места, догнать команды, которые были выше,
– отметил Дмитрий.
Пидручный рассказал о контактной борьбе на дистанции, а также упомянул о погодных условиях.
"Как чувствовал себя из-за холода? Как для первого старта нормально. Трудно что-то сказать, только последний круг бежал с чехом. Он просидел за моей спиной весь круг. Пытался от него оторваться, но здесь довольно тяжело убежать. А на финише он меня опередил. Больше ни с кем не бежал. Посмотрим анализ гонки, но пока ничего не могу сказать. Когда бежишь сам, без какого-либо контакта и на дальнем месте, показывать высокую скорость на трассе тяжело", – сказал капитан мужской команды.
Надеемся, что будем набирать. Еще достаточно много стартов впереди. Увидим, что они нам дадут,
– подытожил биатлонист.
Дмитрий Пидручный: что известно о спортсмене
- Для лидера мужской команды это третьи олимпийские игры в карьере.
- Самым высоким достижением Дмитрия является "золото" чемпионата мира в 2019 году.
- Сейчас Пидручный занимает 34 место в общем зачете.