Не відповіли: Гутцайт пояснив, чому Баюл і Клочкова не були на святкуванні Дня Незалежності

Титуловані українські спортсмени Оксана Баюл та Яна Клочкова не були на офіційному святкуванні 30-річчя Незалежності України. Обидві спортсменки заявили, що не отримали запрошення. Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт розповів свою версію.

Гутцайт про Баюл: Не бачив її 27 років в Україні

Говорячи про те, чому перша українська олімпійська чемпіонка Оксана Баюл не була на святкуванні, Гутцайт зазначив, що фігуристка вже 27 років живе у США.

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"27 років тому Оксана Баюл поїхала у США. Вона не вибрала Україну, вона вибрала іншу країну. Це справа кожної людини. Багато наших чемпіонів зараз теж живуть у США, в Ізраїлі, в Німеччині. Нам тоді потрібно всіх запрошувати.

Я дуже поважаю першого олімпійського чемпіона в Україні В'ячеслава Олійника. Він теж перший. Він скромна людина, потужний. Його всі поважають, він живе в Україні. Я вважаю, що це справа кожного – не запросили першу олімпійську чемпіонку, яка 27 років, ціле життя, живе у США", – сказав Гутцайт.

Міністр переконує, що телефонував Баюл ще до святкування Дня Незалежності України, проте вона не відповіла. За словами Гутцайта, не було зв'язку.

Я взагалі не бачив її 27 років в Україні, чув тільки якісь її слова. Відверто кажучи, я їй телефонував, але не було зв'язку. Це було ще до початку святкувань. Вона не відповіла. Я хотів її запросити, адже почув, що в неї є якась образа,

– заявив Гутцайт.

Клочкова не відповіла

Баюл опублікувала допис в інстаграмі , де поскаржилася, що президент України Володимир Зеленський не запросив її на святкування 30-ліття Незалежності України. Згодом фігуристка повідомила про зміну громадянства.

Найтитулованіша спортсменка України Яна Клочкова заявила, що її не запросили на святкування Дня Незалежності.

Гутцайт каже, що Клочковій телефонували з федерації, проте вона також не відповіла.

Яну Клочкову я дуже поважаю. Вона вигравала олімпійські медалі на моїх очах. Я спілкувався з федерацією про те, чому Яну не запросили. Вони сказали, що за три дні їй дзвонили, але вона не відповідала,

– резюмував міністр.