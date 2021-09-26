Не в Україні: команда Джошуа назвала місце реваншу з Усиком

26 вересня 2021 , 15:08
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Джерело:

Matchroom Boxing

Олександр Усик після перемоги над Ентоні Джошуа висловив бажання провести реванш з британцем в Україні. Та сторона Джошуа скептично налаштована щодо поєдинку в Україні.

Бій знову відбудеться на території Джошуа

Едді Хірн, промоутер британського боксера, заявив, що реванш Усика та Джошуа навряд чи відбудеться в Україні.

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Промоутер припустив, що поєдинок знову відбудеться у Великій Британії.

Малоймовірно, що реванш відбудеться в Україні. Не виключено, що це буде міжнародна локація, але я думаю, що це буде Велика Британія,
– сказав Хірн.

Після поєдинку Усик заявив, що хоче провести реванш з Джошуа у Києві на НСК "Олімпійський".

Деталі реваншу повідомив і менеджер Усика – Олександр Красюк. Він заявив, що боксери не зможуть провести проміжні поєдинки, якщо Джошуа активує опцію реваншу.

"Так, у Джошуа є право на використання опції реваншу, негайного реваншу, уточню. За контрактом ніяк не можна провести проміжний бій перед реваншем", – розповів Красюк.

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Усик побив Джошуа

  • Усик у ніч з 25 на 26 вересня переміг Ентоні Джошуа. Український боксер відібрав у британця чемпіонські титули WBO, WBA, IBF, IBO.
  • Бій відбувся у Лондоні на переповненому стадіоні Тоттенхем. Після перемоги Усик розридався у ринзі та станцював гопак.
  • Усик тільки третій після братів Кличків український чемпіон світу у важкій вазі. Також Усику вдалося стати третім боксером в історії, який виграв чемпіонські титули у крузервейті та хевівейті.
Автор: Михайло Гема