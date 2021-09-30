Не пропустили на польському кордоні: основний нападник Лестер не зіграє у Лізі Європи

Англійський Лестер не без пригод дістався у Польщу. У місцевому аеропорту форварда команди Келечі Іхеаначо не впустили у країну, тепер футболіст не зіграє проти Легії.

У Лестера проблеми

24-річний центральний нападник не допоможе команді у грі другого туру групи Ліги Європи. Келечі Іхеаначо розвернули на корді Польщі та вказали на двері.

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Напередодні матчу з Легією "лисиці" прилетіли у столицю Польщі, де зіграють проти Легії. Іхеаначо побував у Варшаві лише у місцевому аеропорту. Футболіста не пропустили на кордоні через паперові розбіжності. На митниці виплило, що у форварда є проблеми з документами, які не відповідають його паспорту.

Гравець вимушено полетів назад у Велику Британію. Тренер Лестера вже прокоментував скандальну ситуацію. За його словами, у футболіста не була повна документація.

Тренерський штаб розраховував включити Іхеаначо у стартовий склад команди. Тепер Брендану Роджерсу прийдеться "поламати голову", щоб знайти йому гідну заміну: "Прикро, адже він мав бути у складі. Цю ситуацію ми більше детально розглянемо, коли повернемось у Лестер".

У новому сезоні Іхеаначо зіграв за "лисиць" 9 матчів в усіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав таку ж кількість результативних передач.

Матч Ліги Європи Легія – Лестер відбудеться 30 вересня. Стартовий свисток у Варшаві пролунає о 19:45.