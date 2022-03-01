Тато та сестра вижили

Нещодавно Мартиненку виповнилося 25 років. Він був вихованцем Луганського футболу, виступав на позиції півзахисника.

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Також повідомляється, що семирічна сестра Мартиненка потребує допомоги. Дівчинка – у Бучанській лікарні з осколковими пораненнями голови. Лікарі борються за її життя.

Просимо, у кого є можливість, фінансово підтримати тата і сестру. Номер картки – 4441 1144 1397 8675.

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