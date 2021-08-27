Не покликали на возз'єднання: Боруссія кумедно відреагувала на жеребкування Ліги чемпіонів

Менхенгладбахська Боруссія в цьому сезоні не зуміла пробитися до Ліги чемпіонів. Натомість її суперники з минулого сезону знов потрапили в одну групу. Серед них і донецький Шахтар.

В сезоні 2020/2021 Шахтар, Боруссія, Інтер та Реал потрапили до однієї групи B. Тоді з квартету в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вдалося вийти Реалу та Боруссії. Шахтар же посів третє місце та вилетів в Лігу Європи. Невдахою ж став Інтер, який посів четверте місце.

Під час жеребкування групового етапу сезону 2021/2022 Інтер, Реал та Шахтар знову опинилися в одному квартеті. Цього разу в групі D. От тільки замість Боруссії, четвертою командою став молдовський Шериф, який тренує українець Юрій Вернидуб.

До теми Ліга чемпіонів: результати жеребкування групового етапу

У твіттер Боруссії з гумором відреагували на результати жеребкування.

"Не запросили на возз'єднання групи D", – написали у твіттері.

Під цим постом відповіли зі сторінки Інтера, де заявили, що "нічого особистого".