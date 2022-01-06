Не міг відмовити другу, залишити його у біді, – Голуб розповів, як почав тренувати Берінчика

Денис Берінчик провів уже 4 поєдинки на боксерському ринзі під керівництвом Єгора Голуба. Ще одного разу Денис бився на голих кулаках. Єгор Голуб ексклюзивно сайту 24 каналу розповів, як розпочалася співпраця з Берінчиком.

Голуб: Порадився з Олександром Усиком

Голуб і Берінчик разом виступали за збірну України з боксу. За словами тренера, після перемоги проти Патріціо Лопеса боксер запропонував йому співпрацю.

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Єгор Голуб не відразу погодився працювати з Берінчиком, адже не мав досвіду. Денис – досі єдиний професійний боксер у Голуба.

Денис прийшов до мене на роботу і запропонував з ним працювати. Він сказав, що залишився без тренера. Я відповів, що мені потрібен час, щоб подумати. Досвіду в мене було дуже мало як для тренера і тим паче відразу "підписуватися" під 12-раундовий бій… Професійний бокс, в якому я мало що розумію. Тому що любительський і професійний бокс – це два різних види спорту,

– сказав Єгор.

Тренер розповів, що радився з Олександром Усиком і вирішив не кидати Берінчика в біді, адже Денис – його друг.

"Я попросив час подумати, порадився з Олександром Усиком. І на мене тиснуло те, що я не міг відмовити другу. Залишити його самого у біді, можна так сказати. Сказав: "Давай попробуємо!", – резюмував Голуб.

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Під керівництвом Голуба 33-річний Берінчик виграв 4 поспіль поєдинки, захистивши пояс WBO International. У попередньому бою Денис здолав Ісу Чанієва.

Також Єгор Голуб готував Дениса до бою на голих кулаках проти Артема Лобова, який відбувся влітку 2021 року. Українець здобув ефектну перемогу.