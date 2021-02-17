Не чіпай Мессі: фанати Барселони обматюкали президента ПСЖ перед матчем ЛЧ – відео

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі почув кілька неприємних слів на свою адресу від фанатів Барселони перед матчем 1/8 фіналу у Лізі чемпіонів (1:4).

Вболівальники Барселони зустріли Нассера Аль-Хелаїфі криками і образами. Натовп фанатів висловила обурення через бажання ПСЖ підписати контракт з Ліонелем Мессі.

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"Залиш Мессі в спокої, злодій!" – закричав один з фанатів, коли Аль-Хелаїфі вийшов з машини. "Сучий син!" – вигукнув інший шанувальник "Барси". Ще один каталонець вирішив не ображати мільярдера, а попросив грошей. "Дайте мені мільйон євро", – сказав він.

Що відомо про контракт Мессі

Угода Мессі з Барселоною розрахована до 30 червня поточного року. На аргентинського форварда також претендує Манчестер Сіті.

Раніше стало відомо про те, що Мессі хоче подати в суд на Барселону через розкриття зарплати, а також має намір покинути клуб після оприлюднення даної інформації.