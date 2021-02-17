Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи услышал несколько неприятных слов в свой адрес от фанатов Барселоны перед матчем 1/8 финала в Лиге Чемпионов (1:4).

Болельщики Барселоны встретили Нассера Аль-Хелаифи криками и оскорблениями. Толпа фанатов выразила возмущение из-за желания ПСЖ подписать контракт с Лионелем Месси.

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"Оставь Месси в покое, вор!" – закричал один из фанатов, когда Аль-Хелаифи вышел из машины. "Сукин сын!" – воскликнул другой поклонник "Барсы". Еще один каталонец решил не обижать миллиардера, а попросил денег. "Дайте мне миллион евро", – сказал он.

Al-Khelaïfi increpado e insultado a su llegada a Barcelona



"Deja a Messi, LADRÓN"



#Golazo pic.twitter.com/OJQbom0sEI — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) February 15, 2021

Что известно о контракте Месси

Соглашение Месси с Барселоной рассчитано до 30 июня текущего года. На аргентинского форварда также претендует Манчестер Сити.

Ранее стало известно о том, что Месси хочет подать в суд на Барселону из-за раскрытия зарплаты, а также намерен покинуть клуб после обнародования данной информации.