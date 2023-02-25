Непоступливе протистояння: у НБА зіграли другий найрезультативніший матч в історії ліги

Один з поєдинків Національної баскетбольної ліги став майже найрезультативнішим в історії змагань. Команди до останнього не могли визначити сильнішого.

Зустріч відбулася між Лос-Анджелес Кліпперс та Сакраменто Кінгз у регулярному чемпіонаті сезону 2022/2023. Командам не вистачило 20-ти очок, аби провести найрезультативніший матч в історії, пише 24 канал.

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Бились до останнього

Баскетбольні колективи сумарно за матч набрали 351 очко, що є найвищим результатом за останні 39 років. Долю зустрічі два претендента на вихід до плей-офф зі Західної конференції не змогли визначити в основні 48 хвилин, оскільки на той момент матч закінчився із рахунком 153:153. До того ж, Кінгз вдалось відіграти 14 очок відставання.

Аби визначити переможця дуелі, командам стало мало і першого п'ятихвилинного овертайму – 164:164. Та от другий додатковий час вже "розставив усі крапки над і". Кліпперс таки переважили своїх суперників з мінімальним відставанням в одне очко – 176:175.

Найрезультативніші матчі в історії НБА

370 очок : Денвер Наґґетс – Детройт Пістонз 184:186, 1983-ій рік.

Денвер Наґґетс – Детройт Пістонз 184:186, 1983-ій рік. 351 очко : Лос-Анджелес Кліпперс – Сакраменто Кінґз 175:176, 2023-ій рік.

Лос-Анджелес Кліпперс – Сакраменто Кінґз 175:176, 2023-ій рік. 337 очок: Сан-Антоніо Сперс – Мілвокі Бакс 171:166, 1982-ий рік.​

329 очок: Атланта Гокс – Чикаго Буллз 161:168, 2019-ий рік.

320 очок: Денвер Наґґетс – Голден Стейт Ворріорз 158:162, 1990-ий рік.

Огляд другого найрезультативнішого матчу: