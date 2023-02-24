Італія – Україна 85:75 (23:21, 20:22, 15:14, 27:18)

Лише перемога над Італією залишала шанси для збірної України на вихід у фінальну частину чемпіонату світу 2023. На цьому шляху підопічних Айнарса Багатскіса очікували два вирішальних матчі. У четвер, 23 лютого, українці провели зустріч проти Італії, яка вже кваліфікувалася на ЧС.

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У звітному поєдинку Багатскіс не зміг розраховувати на захисника Анатолія Штунделя та форварда Володимира Конєва. Натомість до збірної повернулися Іссуф Санон, Богдан Близнюк та Артем Пустовий.

Перша чверть пройшла у напруженій боротьбі, де кожен із суперників не хотів поступатися. Втім, на перерву команди пішли за мінімальної переваги італійців – 23:21.

У другому періоді "синьо-жовті" зуміли перевернути хід поєдинку і відновити паритет – 43:43. Проте у наступних двох 10-хвилинках італійці перехопили ініціативу і довели матч до перемоги з перевагою у 10 очок.

Фінальний рахунок 85:75 позбавив українців шансу потрапити на Мундіаль. Завершальний матч вже не матиме турнірного значення.

Турнірна таблиця відбору до ЧС-2023. Група L

1. Іспанія – 17 очок (9 перемог/1 поразка)

2 Італія – 16 (7/ 2)

3. Грузія – 14 (5/4)

4. Ісландія – 13 (4/5)

5. Україна – 12 (3/6)

– 12 (3/6) 6. Нідерланди – 9 (0/9)

Варте уваги! Останній матч відбору до ЧС-2023 збірна України проведе 26 лютого проти Нідерландів.