Колишній баскетболіст Едді Джонсон помер в одній з тюрем штату Флорида. Гравець, який двічі зіграв у матчі всіх зірок НБА, відбував там пожиттєвий термін.

Едді Джонсон відбував покарання у тюрмі "Санта-Роза" в Мілтоні. Він помер ще 26 жовтня від невідомого захворювання, пише AP.

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Едді Джонсон був обраний на драфті в 1977 році командою "Атланта Хоукс". Виступав за цю команду протягом десяти сезонів. Починав як гравець ротації, однак згодом став баскетболістом стартової п'ятірки.

Він двічі виступав у Матчі всіх зірок НБА – у 1980 та 1981 роках.

Отримав прізвисько "швидкий Едді".

У лютому 1986 року був обміняний в "Клівленд". У 1987 році підписав контракт з "Сієтлом".

У 1987 році його довічно відсторонили від баскетболу за вживання кокаїну.

Після закінчення кар'єри баскетболіста, перебрався до Флориди. Там мав постійні проблеми із законом. Двічі відбував покарання за махінації, пограбування та торгівлю наркотиками.

У 2008 році його засудили до довічного ув'язнення за сексуальне насилля над 8-літньою дівчинкою.

Помер 26 жовтня 2020 року. Йому було 65 років.

Варто додати, що в НБА виступав ще один баскетболіст Едді Джонсон. Однак він молодший (народився 1 травня 1959 року), виступав за команди "Канзас-Сіті Кінгс", "Фінікс Санс", "Сіетл Суперсонікс", "Шарлотт Горнетс", "Олімпіакос" (Греція), "Індіана Пейсерс" та "Х'юстон Рокетс". Відомий тим, що набрав найбільшу кількість очок серед гравців, які ніколи не потрапляли на Матч усіх зірок НБА.