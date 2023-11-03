Роналду не увійшов навіть у топ-33: названо найкращих гравців у історії ЧС з футболу

3 листопада 2023, 13:22
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Джерело:

FourFourTwo

Футбольні уболівальники дуже люблять різні статистичні рейтинги та порівняння. Відомий портал FourFourTwo зробив підбірку із гравців, які зробили найбільший внесок у спадщину футбольних Мундіалів.

До підсумкового рейтингу увійшли 33 футболісти. Найбільше представництво мають німці та бразильці – по 7 футболістів із цих збірних опинилися у списку.

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Пеле виявився поза конкуренцією

За версією новинно-статистичного порталу FourFourTwo, найкращим в історії чемпіонатів світу став легендарний бразилець Пеле. Він єдиний, хто тричі тріумфував на Мундіалях (1958, 1962, 1970). На його рахунку 12 голів та 8 асистів у 14 матчах на чотирьох турнірах.

Другим став Ліонель Мессі, який всю кар'єру намагався здобути титул чемпіона світу та досягнув свого на полях Катару у 2022 році. Аргентинець на тріумфальному турнірі забивав у кожній стадії змагання, де у статусі капітана своєї збірної став найкращим гравцем ЧС-2022. Це допомогло йому згодом отримати історичний восьмий "Золотий м'яч" у кар'єрі.

Трійку замкнув легендарний Дієго Марадона. Аргентинець переміг зі своєю командою на турнірі в 1986 році, де забив той самий гол "рукою Бога" та був беззаперечним лідером команди. Всього на його рахунку на Мундіалях 8 забитих голів, 5 з яких на тріумфальному турнірі.

Цікаво. Місця у топ-33 не знайшлося Кріштіану Роналду, який завжди знаходиться серед лідерів у більшості рейтингів. Португалець зі своєю збірною тріумфував на Євро у 2016 році, проте саме на чемпіонатах світу жодного разу не здобував медалі. Він на Мундіалях забив 8 голів та віддав 2 асисти у 22 матчах.

Топ-10 найкращих гравців в історії ЧС за версією FourFourTwo:

  1. Пеле (Бразилія)
  2. Ліонель Мессі (Аргентина)
  3. Дієго Марадона (Аргентина)
  4. Роналдо (Бразилія)
  5. Зінедін Зідан (Франція)
  6. Франц Беккенбауер (Німеччина)
  7. Кіліан Мбаппе (Франція)
  8. Ейсебіо (Португалія)
  9. Мирослав Клозе (Німеччина)
  10. Гаррінча (Бразилія)
Автор: Денис Іваненко