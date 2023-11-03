Роналду не увійшов навіть у топ-33: названо найкращих гравців у історії ЧС з футболу

Футбольні уболівальники дуже люблять різні статистичні рейтинги та порівняння. Відомий портал FourFourTwo зробив підбірку із гравців, які зробили найбільший внесок у спадщину футбольних Мундіалів.

До підсумкового рейтингу увійшли 33 футболісти. Найбільше представництво мають німці та бразильці – по 7 футболістів із цих збірних опинилися у списку.

Читайте також Невдалий вояж в АПЛ: українець Андрій Воронін увійшов у рейтинг найбільших провалів Ліверпуля

Пеле виявився поза конкуренцією

За версією новинно-статистичного порталу FourFourTwo, найкращим в історії чемпіонатів світу став легендарний бразилець Пеле. Він єдиний, хто тричі тріумфував на Мундіалях (1958, 1962, 1970). На його рахунку 12 голів та 8 асистів у 14 матчах на чотирьох турнірах.

Другим став Ліонель Мессі, який всю кар'єру намагався здобути титул чемпіона світу та досягнув свого на полях Катару у 2022 році. Аргентинець на тріумфальному турнірі забивав у кожній стадії змагання, де у статусі капітана своєї збірної став найкращим гравцем ЧС-2022. Це допомогло йому згодом отримати історичний восьмий "Золотий м'яч" у кар'єрі.

Трійку замкнув легендарний Дієго Марадона. Аргентинець переміг зі своєю командою на турнірі в 1986 році, де забив той самий гол "рукою Бога" та був беззаперечним лідером команди. Всього на його рахунку на Мундіалях 8 забитих голів, 5 з яких на тріумфальному турнірі.

. Місця у топ-33 не знайшлося Кріштіану Роналду, який завжди знаходиться серед лідерів у більшості рейтингів. Португалець зі своєю збірною тріумфував на Євро у 2016 році, проте саме на чемпіонатах світу жодного разу не здобував медалі. Він на Мундіалях забив 8 голів та віддав 2 асисти у 22 матчах.

Топ-10 найкращих гравців в історії ЧС за версією FourFourTwo: