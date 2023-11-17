18-річний українець Назар Вісков виграв золоту медаль на молодіжному Євро з дзюдо

Хлопець вдало виступив у стартовий день на змаганнях у категорії до 60 кілограмів. У фіналі Назар виявився сильнішим за спортсмена з Іспанії.

Молодіжний чемпіонат Європи із дзюдо у віковій категорії до 23 років стартував у Потсдамі (Німеччина). Збірна України стала однією із 32-х збірних-учасниць, пише 24 канал.

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Наша команда відправила на турнір 18 спортсменів. Вже у перший день "синьо-жовті" поповнили свою скарбничку медаллю завдяки Назару Віскову, якому підкорилось золото.

18-річний хлопець виступав у категорії до 60 кілограмів. У другому раунді Вісков здолав П'єтро Андреїні з Італії, а у чвертьфіналі іппоном переміг Растко Анд'єловича (Сербія).

Найважчою виявилась дуель у півфіналі проти азербайджанця Махаммада Мусаєва, українець провів на татамі майже 4,5 хвилини. Перемога дозволила Назару вийти у фінал, де він здолав Луїса Барросо Лопеса з Іспанії.

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Для Віскова це перше золото на молодіжних Євро з дзюдо. Також у п'ятницю на старт вийшли ще шестеро українців, однак вище п'ятого місця жоден із них не стрибнув: