Найважливіше зараз – прислухатися до настанов тренерського штабу, – Яремчук про гру з Шотландією
Джерело:УАФ
Збірна України готується до важливого матчу проти Шотландії. Національна команда тренується у Словенії.
Яремчук: Я знаходив можливості й для індивідуальної роботи
Збірна України в суботу, 21 травня, повернулася до тренувань після 2-денного відпочинку. Нападник лісабонської Бенфіки Роман Яремчук поділився своїми враженнями від тренувального процесу.
Читайте також Вихід на ЧС став би ковтком свіжого повітря у нашій битві за свободу та незалежність, – Петраков
Гарні відчуття, хлопці відпочили, побули зі своїми дружинами. Усе гаразд. Я залишався у Словенії, тому що мені далеко летіти до Лісабона, але, попри це, я задоволений, адже час тут провів гарно. Я знаходив можливості й для індивідуальної роботи, бо лежати два дні в готелі якось неправильно. Виходили з головним тренером, працювали потроху,
– сказав Роман.
Нападник національної команди розповів про спаринги проти Емполі та Рієки.
"Матчі з Емполі та Рієкою були дуже важливими, тому що всі отримали ігрові хвилини. У першій грі був ще й переможний результат, у другій, звичайно, бажали більшого, але не програли. Усі залишилися задоволеними й відправилися на вихідні в доброму гуморі", – зазначив форвард Бенфіки.До слова. 1 червня збірна України зіграє у рамках плей-офф відбору ЧС-2022 проти команди Шотландії. У разі перемоги підопічні Петракова 5 червня зустрінуться з Уельсом.
До поєдинку із Шотландією в нас залишається тиждень, тому найважливіше зараз – прислухатися до настанов тренерського штабу. Будемо дізнаватися більше про нашого суперника. Ми повинні плідно попрацювати протягом часу, що залишився до матчу. Ну і, звичайно, щоб удача була на нашому боці,
– додав Яремчук.
Підготовка до гри проти Шотландії
- У рамках підготовки до поєдинку проти Шотландії "синьо-жовті" встигли зіграти у трьох товариських матчах. У першій грі українці зіграли проти Боруссії Менхенгладбах. Гра закінчилася перемогою "синьо-жовтих". Забитими голами проти німецького клубу відзначилися дебютанти національної команди: Михайло Мудрик та Олександр Піхальонок.
- З рахунком 1:3 українці обіграли італійську команду Емполі. А от гра з хорватською Рієкою закінчилася мировою – 1:1.
- На національну команду чекає один або два контрольні спаринги. 26-го травня зіграють проти ДР Конго, а поєдинок 22-го травня наразі під питанням. Якраз до цього часу у збірну під'їдуть легіонери, які ще не приєднались до національної команди.