Найважливіше зараз – прислухатися до настанов тренерського штабу, – Яремчук про гру з Шотландією

Збірна України готується до важливого матчу проти Шотландії. Національна команда тренується у Словенії.

Яремчук: Я знаходив можливості й для індивідуальної роботи

Збірна України в суботу, 21 травня, повернулася до тренувань після 2-денного відпочинку. Нападник лісабонської Бенфіки Роман Яремчук поділився своїми враженнями від тренувального процесу.

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Гарні відчуття, хлопці відпочили, побули зі своїми дружинами. Усе гаразд. Я залишався у Словенії, тому що мені далеко летіти до Лісабона, але, попри це, я задоволений, адже час тут провів гарно. Я знаходив можливості й для індивідуальної роботи, бо лежати два дні в готелі якось неправильно. Виходили з головним тренером, працювали потроху,

– сказав Роман.

Нападник національної команди розповів про спаринги проти Емполі та Рієки.

"Матчі з Емполі та Рієкою були дуже важливими, тому що всі отримали ігрові хвилини. У першій грі був ще й переможний результат, у другій, звичайно, бажали більшого, але не програли. Усі залишилися задоволеними й відправилися на вихідні в доброму гуморі", – зазначив форвард Бенфіки.

1 червня збірна України зіграє у рамках плей-офф відбору ЧС-2022 проти команди Шотландії. У разі перемоги підопічні Петракова 5 червня зустрінуться з Уельсом.

До поєдинку із Шотландією в нас залишається тиждень, тому найважливіше зараз – прислухатися до настанов тренерського штабу. Будемо дізнаватися більше про нашого суперника. Ми повинні плідно попрацювати протягом часу, що залишився до матчу. Ну і, звичайно, щоб удача була на нашому боці,

– додав Яремчук.

Підготовка до гри проти Шотландії