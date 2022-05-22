Яремчук: Я находил возможности и для индивидуальной работы
Сборная Украины в субботу, 21 мая, вернулась к тренировкам после 2-дневного отдыха. Нападающий лиссабонской Бенфики Роман Яремчук поделился своими впечатлениями от тренировочного процесса.
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Хорошие ощущения, ребята отдохнули, побывали со своими женами. Все хорошо. Я оставался в Словении, потому что мне далеко лететь в Лиссабон, но, несмотря на это, я доволен, ведь время здесь провело хорошо. Я находил возможности и для индивидуальной работы, потому что лежать два дня в отеле как-то неправильно. Выходили с главным тренером, работали понемногу,
– сказал Роман.
Нападающий национальной команды рассказал о спаррингах против Эмполи и Риеки.
"Матчи из Эмполи и Риекой были очень важными, потому что все получили игровые минуты. В первой игре был еще и победный результат, во второй, конечно, желали большего, но не проиграли. Все остались довольны и отправились на выходные в хорошем настроении", – отметил форвард Бенфики.
До поединка с Шотландией у нас остается неделя, поэтому самое важное сейчас – прислушаться к наставлениям тренерского штаба. Будем узнавать больше о нашем сопернике. Мы должны плодотворно поработать в течение оставшегося до матча времени. Ну и, конечно, чтобы удача была на нашей стороне,
– добавил Яремчук.
Подготовка к игре против Шотландии
- В рамках подготовки к поединку против Шотландии "сине-желтые" успели сыграть в трех товарищеских матчах. В первой игре украинцы сыграли против Боруссии Менхенгладбах. Игра закончилась победой "сине-желтых". Забитыми голами против немецкого клуба отличились дебютанты национальной команды: Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.
- Со счетом 1:3 украинцы обыграли итальянскую команду Эмполи. А вот игра с хорватской Риекой закончилась мировой – 1:1.
- Национальную команду ждет один или два контрольных спарринга. 26 мая сыграют против ДР Конго, а поединок 22 мая пока под вопросом. К этому времени в сборную подъедут легионеры, которые еще не присоединились к национальной команде.