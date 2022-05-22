Яремчук: Я находил возможности и для индивидуальной работы

Сборная Украины в субботу, 21 мая, вернулась к тренировкам после 2-дневного отдыха. Нападающий лиссабонской Бенфики Роман Яремчук поделился своими впечатлениями от тренировочного процесса.

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Хорошие ощущения, ребята отдохнули, побывали со своими женами. Все хорошо. Я оставался в Словении, потому что мне далеко лететь в Лиссабон, но, несмотря на это, я доволен, ведь время здесь провело хорошо. Я находил возможности и для индивидуальной работы, потому что лежать два дня в отеле как-то неправильно. Выходили с главным тренером, работали понемногу,

– сказал Роман.

Нападающий национальной команды рассказал о спаррингах против Эмполи и Риеки.

"Матчи из Эмполи и Риекой были очень важными, потому что все получили игровые минуты. В первой игре был еще и победный результат, во второй, конечно, желали большего, но не проиграли. Все остались довольны и отправились на выходные в хорошем настроении", – отметил форвард Бенфики.

К слову. 1 июня сборная Украины сыграет в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022 против команды Шотландии. В случае победы, подопечные Петракова 5 июня встретятся с Уэльсом.

До поединка с Шотландией у нас остается неделя, поэтому самое важное сейчас – прислушаться к наставлениям тренерского штаба. Будем узнавать больше о нашем сопернике. Мы должны плодотворно поработать в течение оставшегося до матча времени. Ну и, конечно, чтобы удача была на нашей стороне,

– добавил Яремчук.

Подготовка к игре против Шотландии