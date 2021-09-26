Найстарший чемпіон світу у важкій вазі Форман назвав Усика королем боксу

Бій у Лондоні став фатальним для Ентоні Джошуа, Усик відібрав у британця його чемпіонські пояси у важкій вазі. Привітав українця з перемогою легенда боксу Джордж Форман.

"Зараз Усик – майбутнє боксу"

Легендарний Джордж Форман теж спостерігав за боєм року між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. 72-річний американець поділився враженнями від поєдинку у Лондоні.

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Форману здалось, що британець виглядав наляканим у поєдинку з українцем. Ентоні здавався спантеличеним: "Я знаю, що це таке. Він слухає занадто багато людей. Потрібно визначитися і бути собою – панчером".

Американець бачить, що у Джошуа є величезне майбутнє, якщо йому вдасться навчитись використовувати своїй найкращі якості. Форман не обійшов стороною відмінну форму Усика, назвавши його новим королем важкої ваги. Майбутнє боксу буде за українцем.

Подивився бій Джошуа – Усик. Ей Джей здався заляканим? Він втратив свою ідентичність. Він думав, слід було йому побоюватися 12 раундів або ж атакувати своєю міццю. Усик – типовий шульга: якщо ти мене не вдариш, я отримаю нагороду і вдарю тебе. З Джошуа щось було не так. Привітання королю суперважкої ваги. Зараз Усик – майбутнє боксу,

– зізнався Форман.

Відзначимо, що саме Форман є найстаршим чемпіоном світу в важкій вазі в історії, у 45 років американець здобув чемпіонський титул. Його рекорд мріє побити Володимир Кличко. Це може стати однією з причин знову побачити українця на професійному ринзі.

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