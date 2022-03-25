Найскладніший бій в нашому житті, – Віталій Кличко привітав брата Володимира з Днем народження

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко, який обороняє Київ від російських окупантів, 25 березня святкує День народження. Мер Києва Віталій Кличко зворушливо привітав свого брата.

Брати боронять Київ

Старший брат подякував меншому брату за підтримку і допомогу. Обидва були у вишиванках.

До слова Володимиру Кличку – 46: топ-бої боксера, драматичні поразки і повернення за рекордом

"Сьогодні День народження у найближчої мені людини. У нас сильний зв‘язок, навіть коли ми не поруч. У цей критичний для України час ми разом, у Києві. Пліч-о-пліч. Підтримку і допомогу брата я відчуваю щодня і щохвилини.

Як він нещодавно сказав: це найскладніший бій у нашому житті. Бій за наше місто і нашу країну. І ми, без сумніву, переможемо! Бо добро завжди перемагає зло! Дякую долі і нашим батькам, що подарували мені такого брата! З Днем народження, Володя", – сказав Віталій Кличко.