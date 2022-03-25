Брати боронять Київ

Старший брат подякував меншому брату за підтримку і допомогу. Обидва були у вишиванках.

До слова Володимиру Кличку – 46: топ-бої боксера, драматичні поразки і повернення за рекордом

"Сьогодні День народження у найближчої мені людини. У нас сильний зв‘язок, навіть коли ми не поруч. У цей критичний для України час ми разом, у Києві. Пліч-о-пліч. Підтримку і допомогу брата я відчуваю щодня і щохвилини.

Як він нещодавно сказав: це найскладніший бій у нашому житті. Бій за наше місто і нашу країну. І ми, без сумніву, переможемо! Бо добро завжди перемагає зло! Дякую долі і нашим батькам, що подарували мені такого брата! З Днем народження, Володя", – сказав Віталій Кличко.