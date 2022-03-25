Братья защищают Киев

Старший брат поблагодарил младшего брата за поддержку и помощь. Оба были в вышиванках.

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"Сегодня День рождения у ближайшего мне человека. У нас сильная связь, даже когда мы не рядом. В это критическое для Украины время мы вместе, в Киеве. Бок о бок. Поддержку и помощь брата я чувствую каждый день и поминутно.

Как он недавно сказал: это самое сложное сражение в нашей жизни. Бой за наш город и нашу страну. И мы, несомненно, победим! Ибо добро всегда побеждает зло! Спасибо судьбе и нашим родителям, что подарили мне такого брата! С Днем рождения, Володя", – сказал Виталий Кличко.