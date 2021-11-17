Найменше претензій до лінії півзахисту, – Маркевич оцінив гру збірної України

Збірна України посіла друге місце у своїй групі D та вийшла у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Відомий український тренер Мирон Маркевич прокоментував матч проти боснійців.

"Так і мають діяти справжні професіонали"

Мирон Маркевич заявив, що футболісти збірної України самі винні в тому, що поєдинок з боснійцями був настільки напруженим.

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За його словами, чимало очок гравці національної команди "розбазарили у поєдинках із нижчими за класом опонентами".

Іменитий тренер згадав і про французів.

Потрібно віддати належне збірній Франції, яка, виставивши бойовий склад, взяла гору у паралельному матчі, який не мав для неї жодного турнірного значення. Так і мають діяти справжні професіонали,

– зазначив тренер.

Фахівець наголосив, що насамперед необхідно все проаналізувати, оскільки у наступних зустрічах навряд чи вдасться уникнути когось із топів.

"Поки що найменше претензій до лінії півзахисту. А ось над усуненням помилок у центрі оборони та при реалізації гольових моментів доведеться серйозно попрацювати", – підсумував Маркевич.

За підсумками восьми матчів, зіграних у відбірковому турнірі, українська збірна жодного разу не програла, два матчі виграла і шість разів зіграла внічию.

Жеребкування стадії плей-офф кваліфікації ЧС-2022 відбудеться 26 листопада, а матчі відбудуться у березні 2022 року.