Українська тенісистка Анастасія Шошина більше не буде виступати за Україну. Тепер ексукраїнка буде виходити на корт під прапором Польщі.

Декілька місяців тому тенісистка розповіла у інтерв'ю TenisKlub, що подала у травні 2019 року всі необхідні документи для зміни громадянства.

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Зміна громадянства

Вже у червні цього року Шошина отримала польський паспорт. Влітку спортсменка вже брала участь у декількох польських змаганнях, де стала чемпіонкою Польщі, але у парному розряді.

За Україну 22-річна тенісистка здобула 5 особистих титулів ITF та додала у свою скарбничку ще 10 титулів у парному розряді.

Торік дівчина найвище підіймалась на 381 місце у світовому рейтингу серед жінок. Зараз Шошина розташовується на 433 сходинці.

Цього літа Шошина планує взяти участь на декількох польських серіях турнірів, де вже відчувала смак перемог.