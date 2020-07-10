Найкращий тенісист України Сергій Стаховський жертвує гроші з власного бізнесу на потреби української армії. Український тенісист займається виноробством.

Засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега повідомив, що перша ракетка України Сергій Стаховський допомагає українській армії через їх організацію.

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Що таке "Повернись живим"? Заснований у 2014 році фонд є одним із найбільших по допомозі українським військовим, які воюють на Донбасі. Спеціалізується на технічному забезпеченні. Фонд збирає пожертви за допомогою різноманітних систем грошових переказів.

Український тенісист Стаховський займається виноробством і запустив власну марку вина.

Як повідомляє фонд "Повернись живим", 20 гривень з кожної проданої пляшки бренду Стаховського йдуть на допомогу армії.

Також 34-річний спортсмен жертвує у фонд частину зароблених грошей на турнірах.