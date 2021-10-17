Найкращий тенісист України Марченко зіграє в основному раунді Кубку Кремля
Джерело:24 канал
Перша ракетка України Ілля Марченко зумів пробитися в основний раунд Кубку Кремля. Марченко здобув перемогу у кваліфікації турніру ATP у Росії.
Ілля Марченко – Юрій Родіонов 2:0 (6:4, 6:1)
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Марченко впевнено подолав кваліфікаційний раунд на турнірі у Москві. У півфіналі українець зламав опір Раду Албота з Молдови.
У фіналі кваліфікації Ілля зупинив австрійця Юрія Родіонова. Матч тривав майже півтори години.
У першому сеті тенісисти обмінялися брейками. Вирішальним виявився 9 гейм, у якому Марченко вдруге в матчі зробив брейк. Після цього українець подав на сет.
Боротьби в другій партії не було: Марченко зробив три брейки та розгромив австрійця.
Марченко не виступав у Росії з жовтня 2014 року. Тоді українець не подолав сито кваліфікації. Найкращий результат Марченка у Москві – півфінал 2009 року.
Українці зіграють на Кубку Кремля
- Основний раунд турніру у Москві стартує 18 жовтня. У чоловічій сітці Україну представить тільки Марченко.
- Натомість у жіночій сітці Україна має двох представниць – Ангеліну Калініну та Даяну Ястремську.
- Також в основному раунді може зіграти Леся Цуренко, якщо виграє фінал кваліфікації.
- У 2021 році турнір пропустить Еліна Світоліна. Українка виступала у Москві у 2019 році.