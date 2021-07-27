Найкращий результат у кар'єрі на Олімпіаді: українка Ус фінішувала 8-ю у гребному слаломі

На Олімпіаді-2020 у Токіо був розіграний комплект медалей у гребному слаломі на байдарках. Єдина серед українок Вікторія Ус посіла високе 8 місце.

Високий результат українки

За медалі у фіналі змагались 10 спортсменок. Українка Вікторія Ус не заробила штрафних секунд та фінішувала восьмою у гребному слаломі на Олімпійських ігор у Токіо. Це найкращий результат у кар'єрі дівчини.

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Ус подолала олімпійську трасу за 111,85 секунди. Олімпійською чемпіонкою стала представниця Німеччини Рікарда Функ, яка вирвала "золото" у Маялен Шурро. Іспанці прийшлось задовольнитись "сріблом". Хоча на Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро вона здобула перемогу у цій дисципліні. Третє місце посіла австралійці Джессіка Фокс.

Вікторія Ус брала участь на Олімпійських іграх у 2016 році, де посіла 12 місце та не пробилась у фінал змагань.

Відзначимо, що Ус ще не завершила свої виступи у Токіо. Вона візьме участь у гребному слаломі в каное-одиночці. Змагання стартують 28 липня.