"Сподіваюся, цього разу буде так само": Миколенко назвав свій найкращий асист у кар'єрі
Джерело:УАФ
Захисник збірної України Віталій Миколенко напередодні вирішального матчу відбору до Євро-2024 пригадав свій найкращий асист у кар'єрі. Він сподівається, що у сьогоднішньому матчі зможе повторити свій успіх.
Миколенко напередодні вирішального матчу відбору до Євро-2024 із командою Італії пригадав про поєдинок із Португалією (2:1) у рамках кваліфікації до попереднього чемпіонату Європи.
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Миколенко пригадав історичну гру збірної
Нагадаємо, що збірна України достроково вийшла у фінальну частину Євро-2020. 14 жовтня на НСК "Олімпійський" у Києві відбувся матч відбору на Євро-2020, в якому "синьо-жовті" приймала Португалію. Зустріч завершилася перемогою української збірної з рахунком 2:1.
На 27-й хвилині матчу Україна – Португалія, який відбувався в Києві, Миколенко асистував Андрію Ярмоленку.
"Ми грали з Португалією за вихід із групи на Євро-2020. Якби ми виграли – виходили б, нічия – ще було б під питанням. Тоді вони були чинними чемпіонами Європи. І нічого, виграли. Ми дуже добре тоді грали. Тоді в Тараса (Степаненка) була червона картка, трохи гра змінилася. Ми вистояли на останніх хвилинах і вийшли на Євро. Сподіваюся цього разу буде так само", – пригадав гравець.
Миколенко назвав свій асист у матчі з Португалією найкращим в кар'єрі.
Вирішальна гра з Італією
- Збірна України 20 листопада о 21:45 зіграє проти команди Італії в матчі останнього 10-го туру відбору на Євро-2024. Обидві команди мають по 13 очок.
- "Синьо-жовтих" влаштує тільки перемога, щоб здобути пряму путівку на чемпіонат Європи-2024.