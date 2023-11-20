Миколенко напередодні вирішального матчу відбору до Євро-2024 із командою Італії пригадав про поєдинок із Португалією (2:1) у рамках кваліфікації до попереднього чемпіонату Європи.

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Миколенко пригадав історичну гру збірної

Нагадаємо, що збірна України достроково вийшла у фінальну частину Євро-2020. 14 жовтня на НСК "Олімпійський" у Києві відбувся матч відбору на Євро-2020, в якому "синьо-жовті" приймала Португалію. Зустріч завершилася перемогою української збірної з рахунком 2:1.

На 27-й хвилині матчу Україна – Португалія, який відбувався в Києві, Миколенко асистував Андрію Ярмоленку.

"Ми грали з Португалією за вихід із групи на Євро-2020. Якби ми виграли – виходили б, нічия – ще було б під питанням. Тоді вони були чинними чемпіонами Європи. І нічого, виграли. Ми дуже добре тоді грали. Тоді в Тараса (Степаненка) була червона картка, трохи гра змінилася. Ми вистояли на останніх хвилинах і вийшли на Євро. Сподіваюся цього разу буде так само", – пригадав гравець.

Миколенко назвав свій асист у матчі з Португалією найкращим в кар'єрі.

Вирішальна гра з Італією