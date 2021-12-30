Найкращим був я, – Левандовський не визнав Мессі володарем "Золотого м’яча"

Нападник Баварії та збірної Польщі Роберт Левандовський підбив підсумки року, що минає. Польський форвард залишився задоволеним своїми досягненнями у 2021 році.

Однак, поляк взагалі не згоден з тим, що Ліонель Мессі у 2021 році всьоме виграв "Золотий м'яч".

До слова Мессі виграв "Золотий м'яч" завдяки голосам у Південній Америці, Азії та Океанії

"Хто був найкращим? Я вибираю Левандовського. Я мав так багато запитань після "Золотого м'яча". Минулого року вони відмінили вручення – я не отримав нагороду, хоч виграв усе, що міг. Цього року я забив 69 м'ячів за один сезон, я зробив усе, що було в моїх силах, тому можу пишатися собою", – заявив він.

Результативність Левандовського

У поточному сезоні 33-річний Левандовський у складі Баварії провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 30 м'ячів та віддав три результативні передачі.

На даний момент Баварія посідає перше місце у турнірній таблиці Бундесліги, набравши 43 очки у 17 матчах.

Мессі виграв "Золотий м'яч"