Визначено найкращих гравців збірної України у матчі з Італією

Обрали найкращих гравців матчу Україна – Італія за версією статистичного порталу WhoScored. Відразу два українці мають однаковий показник.

Найвищі оцінки серед гравців збірної України отримали Віталій Миколенко та Олександр Сваток – в них по 7.3. Окрім Миколенка та Сватка, лише Георгій Судаков отримав оцінку 7 або вище.

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Найкращі гравці матчу Україна – Італія

Найкращим гравцем у складі обох команд визнаний Федеріко К’єза – 7.8.



Як оцінили гру гравців/ WhoScored

Збірна України провела свій останній матч у відборі на Євро-2024. У Леверкузені "синьо-жовті" поділили очки з італійцями, завершивши гру з рахунком 0:0.

Зазначимо, що раніше в історії протистоянь українська збірна ніколи не перемагала італійців, зафіксувавши сім поразок і дві нічиї.

Італійці, прибуваючи на гру після перемоги над Північною Македонією з рахунком 5:2, мали перевагу в особистих зустрічах, обігравши українців у вересні, і в цьому матчі їм вистачило нічиєї.

У компенсований час українці претендували на пенальті після ймовірного збиття Мудрика в штрафному майданчику. Суддя порушення правил не зафіксував — епізод на VAR не переглядався.