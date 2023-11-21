Найвищі оцінки серед гравців збірної України отримали Віталій Миколенко та Олександр Сваток – в них по 7.3. Окрім Миколенка та Сватка, лише Георгій Судаков отримав оцінку 7 або вище.
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Найкращі гравці матчу Україна – Італія
Найкращим гравцем у складі обох команд визнаний Федеріко К’єза – 7.8.
Як оцінили гру гравців/ WhoScored
Збірна України провела свій останній матч у відборі на Євро-2024. У Леверкузені "синьо-жовті" поділили очки з італійцями, завершивши гру з рахунком 0:0.
Зазначимо, що раніше в історії протистоянь українська збірна ніколи не перемагала італійців, зафіксувавши сім поразок і дві нічиї.
Італійці, прибуваючи на гру після перемоги над Північною Македонією з рахунком 5:2, мали перевагу в особистих зустрічах, обігравши українців у вересні, і в цьому матчі їм вистачило нічиєї.