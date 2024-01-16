Зате випередив Пеле: Олег Блохін дивом не потрапив у топ-10 рейтингу найкращих футболістів 70-х

16 січня 2024, 22:58
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Джерело:

FourFourTwo

Українець запалював за Динамо та збірну СРСР у 70-ті та навіть виграв Золотий м'яч. Втім Олега Володимировича поставили лише на 13 місце у списку найкращих того часу.

Відомий ресурс FourFourTwo любить складати різноманітні футбольні рейтинги. Раніше джерело визначило топ-20 найкращих гравців 80-х років.

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Туди увійшли двоє українців, Ігор Бєланов та Олег Блохін опинились на 18 та 19 місцях відповідно. Тепер же FourFourTwo склав рейтинг топ-футболістів, які запалювали з 1970 по 1979 роки.

Туди також потрапив Олег Блохін, але ресурс не вніс його навіть у топ-десятку. Легенда Динамо посів 13 сходинку, хоча ресурс назвав його "найкращим польовим гравцем в історії СРСР".

За свою кар'єру Блохін забив понад 300 голів за клуб та збірну, а у 1975 році виграв Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА. Того ж року Олег Володимирович став переможцем Золотого м'яча.

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Що цікаво, легенда Динамо випередив у рейтингу самого Пеле, який вже завершував кар'єру. До слова, найкращим футболістом 70-х став не Герд Мюллер або ж Франц Бекенбауер, який нещодавно пішов з життя.

Першу сходинку віддали легенді збірної Нідерландів Йохану Кройффу. За визначений період голандець тричі виграв Кубок європейських чемпіонів, а також виводив свою збірну у фінал ЧС-1974.

Топ-20 найкращих футболістів 70-х:

  1. Йохан Кройфф (Нідерланди)
  2. Франц Бекенбауер (Німеччина)
  3. Герд Мюллер (Німеччина)
  4. Карлос Альберто (Бразилія)
  5. Маріо Кемпес (Аргентина)
  6. Йохан Неескенс (Нідерланди)
  7. Жаїрзіньо (Бразилія)
  8. Кевін Кіган (Англія)
  9. Рівеліно (Бразилія)
  10. Діно Дзофф (Італія)
  11. Зепп Маєр (Німеччина)
  12. Даніель Пассарелла (Аргентина)
  13. Олег Блохін (СРСР)
  14. Рууд Крол (Нідерланди)
  15. Пауль Брайтнер (Німеччина)
  16. Кенні Далгліш (Шотландія)
  17. Пеле (Бразилія)
  18. Клаудіо Джентіле (Італія)
  19. Гаетано Ширеа (Італія)
  20. Алан Сімонсен (Данія)
Автор: Анатолій Дерека