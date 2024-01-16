Зате випередив Пеле: Олег Блохін дивом не потрапив у топ-10 рейтингу найкращих футболістів 70-х
Джерело:FourFourTwo
Українець запалював за Динамо та збірну СРСР у 70-ті та навіть виграв Золотий м'яч. Втім Олега Володимировича поставили лише на 13 місце у списку найкращих того часу.
Відомий ресурс FourFourTwo любить складати різноманітні футбольні рейтинги. Раніше джерело визначило топ-20 найкращих гравців 80-х років.
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Туди увійшли двоє українців, Ігор Бєланов та Олег Блохін опинились на 18 та 19 місцях відповідно. Тепер же FourFourTwo склав рейтинг топ-футболістів, які запалювали з 1970 по 1979 роки.
Туди також потрапив Олег Блохін, але ресурс не вніс його навіть у топ-десятку. Легенда Динамо посів 13 сходинку, хоча ресурс назвав його "найкращим польовим гравцем в історії СРСР".
За свою кар'єру Блохін забив понад 300 голів за клуб та збірну, а у 1975 році виграв Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА. Того ж року Олег Володимирович став переможцем Золотого м'яча.
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Що цікаво, легенда Динамо випередив у рейтингу самого Пеле, який вже завершував кар'єру. До слова, найкращим футболістом 70-х став не Герд Мюллер або ж Франц Бекенбауер, який нещодавно пішов з життя.
Першу сходинку віддали легенді збірної Нідерландів Йохану Кройффу. За визначений період голандець тричі виграв Кубок європейських чемпіонів, а також виводив свою збірну у фінал ЧС-1974.
Топ-20 найкращих футболістів 70-х:
- Йохан Кройфф (Нідерланди)
- Франц Бекенбауер (Німеччина)
- Герд Мюллер (Німеччина)
- Карлос Альберто (Бразилія)
- Маріо Кемпес (Аргентина)
- Йохан Неескенс (Нідерланди)
- Жаїрзіньо (Бразилія)
- Кевін Кіган (Англія)
- Рівеліно (Бразилія)
- Діно Дзофф (Італія)
- Зепп Маєр (Німеччина)
- Даніель Пассарелла (Аргентина)
- Олег Блохін (СРСР)
- Рууд Крол (Нідерланди)
- Пауль Брайтнер (Німеччина)
- Кенні Далгліш (Шотландія)
- Пеле (Бразилія)
- Клаудіо Джентіле (Італія)
- Гаетано Ширеа (Італія)
- Алан Сімонсен (Данія)