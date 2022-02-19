Найкращі баскетболісти у світі: хто гратиме і кого не буде на Матчі всіх зірок НБА

Цими вихідними в Клівленді відбудеться черговий Матч всіх зірок Національної Баскетбольної Асоціації. Сподіваємось, що колись на таку подію потраплять і українські баскетболісти, однак поки маємо те що маємо. Хто ж вони, головні зірки найсильнішої баскетбольної ліги світу?

Щороку посеред сезону у НБА відбувається Матч всіх зірок. Ця подія давно є не стільки спортивним заходом, скільки можливістю для топових баскетболістів підтвердити свій статус. Раніше команди ділились за географічним принципом (гравці команд Західної конференції грали проти суперників зі Сходу), однак останніми роками формат дещо змінили – тепер два кращих гравці по черзі вибирають собі в команду гравців (майже як в школі) з списку, складеного вболівальниками, тренерами та журналістами.

Хто ж цьогоріч вийде на паркет в Клівленді? І хто з суперзірок пропустить цю подію через травми або погану форму? Давайте розбиратись, хто є хто у баскетбольній галактиці.

Суперзірки

Спочатку цей список був суттєво ширшим, однак якщо говорити про тих, хто визначає обличчя НБА і є справжніми лідерами, на думку спаде чотири прізвища: цьогорічні капітани Леброн Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс) та Кевін Дюрант (Бруклін Нетс), а також Янніс Адетокунбо (Мілуокі Бакс) та Стефен Каррі (Голден Стейт Ворріорз). Хоча б один баскетболіст з цього короткого списку грав в фіналах починаючи з 2011 року, а за останнє десятиліття лише в 2019 році чемпіонство виграла команда, в якій не було хоча б когось з цього списку.

Леброн Джеймс – король сучасної НБА. Так, цьогоріч його команда наразі бореться за плей-ін (додатковий відбірковий турнір) і програє більше матчів, аніж здобуває перемог. Однак у свої 37 років Леброн – головна зірка Лос-Анджелесу і не лише, два десятки матчів поспіль закидає по 25+ очок і робить все можливе, аби врятувати ситуацію (так, поточна форма команди не в останню чергу спричинена обміном низки гравців-рольовиків на суперзірку Рассела Вестбрука, у якого виходить відверто провальний сезон).

Зрештою, Джеймс швидше за все наступного року поб’є (якщо обійдеться без серйозних травм) вічний рекорд НБА за кількістю набраних очок, а ще, швидше за все, дочекається приходу в лігу свого сина і спробує зіграти з ним в одній команді перед тим, як завершити кар’єру.

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У Кевіна Дюранта цьогоріч схожа ситуація – команда, в якій на папері було три суперзірки, на ділі після травми самого КейДі розвалилась. З Дюрантом в складі вони йшли в лідерах Сходу, без нього зазнали 11 (!) поразок поспіль – здається, це найкращий індикатор того, яку роль Дюрант відіграє в Брукліні. На жаль, вдруге поспіль Дюрант стає капітаном команди на МВЗ, однак через травму змушений пропустити матч.

Головні зірки НБА: Адетокунбо, Каррі, Дюрант та Джеймс / Фото GettyImages

У Стефа Каррі сезон двоякий – з одного боку "Шеф" побив рекорд за кількістю влучних триочкових кидків (і взагалі, Каррі – обличчя триочкової революції, після нього чимало дітей подивились на гру інакше – не потрібно мати ріст 2,10 метра, аби стати двічі поспіль найкращим гравцем ліги та виграти три чемпіонства), а його команда після двох років травм лідерів знову на коні і є одним з головних претендентів на чемпіонство в цьому сезоні. З іншого боку в останні два місяці Каррі відчутно здав, і журналісти ставлять питання – це економія сил перед вирішальною частиною чемпіонату, вплив травми іншого важливого гравця Ворріорс Дреймонда Гріна, чи банальна старість? Однак навіть в найгірші дні магія імені Каррі змушує бігати за ним двох а то й трьох гравців суперника.

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Яніс Адетокунбо – тут все просто, два сезони поспіль грека визнавали найціннішим гравцем ліги, однак Мілуокі постійно спіткали невдачі у вирішальних іграх. Натомість минулого сезону Яніс та його команда вирішила зекономити сили в регулярному чемпіонаті, щоб в матчах на виліт нарешті здобути омріяні перстні чемпіонів – вперше за 50 років для команди з штату Вісконсін. І цього року незважаючи на шалену конкуренцію на Сході, Мілуокі вважають одним з головних претендентів на перемогу.

Шикарна комбінація Каррі і Адетокунбо на Матчі всіх зірок-2019: відео

Не альфи, але й не бети

Ці баскетболісти могли би поповнити лави суперзірок, якби не одне (чи два) але.

Нікола Йокіч (Денвер Наггетс) та Джоель Ембід (Філадельфія Севенті Сіксерс) є двома головними претендентами на звання найцінніших гравців сезону, обоє намагаються тягнути свої клуби за відсутності других зірок команд (травмований Мюррей у Денвері / Бен Сіммонс, який бастував весь сезон і таки домігся обміну в іншу команду), обом це вдається з перемінним успіхом, але без них і Денвер і Філадельфія були б не на 5-6 місцях, а мабуть на 10-11. Обом бракує зовсім трохи, аби стати суперзірками – потрібно просто вигравати чемпіонський титул (бажано вже цього року).

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В цю ж категорію віднесемо і колишніх одноклубників. Кріс Пол (зараз грає за Фінікс Санс) і Джеймс Харден (в лютому перейшов до Ембіда в Філадельфію) ще у 2017 році грали разом в Г’юстоні і намагались кинути виклик гегемонії Каррі і його Голден Стейт Ворріорз, але потім їх дороги розійшлись (кажуть, з ініціативи Хардена – мовляв, це він наполіг, аби Пола обміняли з команди). Обоє з цього часу змінили вже по дві команди. Що цікаво, хоч Пол і старший, однак в останні роки він отримує значно кращу пресу та допоміг Фініксу перетворитись з найгіршої команди ліги (окей, є ще Сакраменто) в фіналіста минулого сезону. Натомість молодший Харден в останні роки виглядає тінню себе епохи Г’юстона – можливо, виною цьому є стрип-клуби Нью-Йорка (Харден відомий своїми походами в заклади такого штибу), або ж шалфей, яким обкурював майданчик його колишній колега Кайрі Ірвінг (про нього ще згадаємо). Хочеться вірити, що перехід в Філадельфію допоможе Хардену повернути свою форму. І буквально за кілька днів до Матчу всіх зірок стало відомо, що Харден таки пропустить гру через свою травму.

Магія баскетболу від Кріса Пола: відео

Наднові зірки

Цьогоріч на Матчі всіх зірок буде чимало молоді, яка за кілька років вже наробила шуму. Перш за все на думку спадає Джа Морант – він став всього лиш другим гравцем Мемфіс Грізліс, які зіграють на МВЗ, самі ж Ведмеді цьогоріч з відривом йдуть третіми на Заході і дивують усіх аналітиків своєю грою. Разом з ним в основі вийдуть Джейсон Тейтум (Бостон Селтікс) та Трей Янг (Атланта Хоукс). Обоє, незважаючи на свій вік, вже є не просто лідерами своїх команд, а й виводили їх у фінал Східної конференції (Бостон там грав у 2018, Атланта – у 2021). А ще до гри обидвох в цьому сезоні є серйозні питання, що не завадило їм потрапити в основу команди на Матчі всіх зірок.

На противагу їм словенець Лука Дончіч вже третій сезон поспіль є не лише головною зіркою Даллас Маверікс, але й багатьма спеціалістами оцінюється як майбутнє обличчя НБА. Справа за малим – пройти далі першого раунду матчів на виліт. Цьогоріч на Заході є мінімум 3 команди, які видаються сильнішими за Даллас, тому Дончічу і його товаришам по команді доведеться добряче попотіти.

Лука Дончіч і Трей Янг / Фото GettyImages

До цього ж списку віднесемо і Даріуса Гарланда з Клівленд Кавальєрс. Ще пів року тому ніхто не очікував, що він потрапить на гру, незважаючи на те, що саме в Клівленді відбудеться Матч всіх зірок. У цьому сезоні Гарланд по-справжньому розкрився на повну (можливо, через травму іншої молодої зірки команди Коліна Секстона, адже тепер не доводиться ділитись м’ячом), а Клівленд вперше за останні два десятки років може вийти в плей-оф без Леброна Джеймса. Чималий вклад в цьогорічній успіх Клівленда вносить і інша молода зірка – центровий Джаретт Аллен, який цього року б'є власні рекорди по очках, підборах, передачах, а також хвилинах на паркеті. Аллен заскочив на останню підніжку вагону, замінивши на Матчі всіх зірок травмованого Хардена.

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Зійшла на Сході і ще одна зірочка – ЛаМело Бол, який грає за Шарлот Хорнетс, видається найкращим з усього сімейства (його старший брат досить непогано грає за Новий Орлеан, молодший брат також може найближчим часом потрапити в НБА, ну а його, скажімо так, екстравагантний батько, за його ж словами, міг би обіграти Майкла Джордана і взагалі будь-кого б один-на-один). Зрештою, недарма саме Бола визнали кращим новачком минулого сезону. Самі ж Шарлот досить яскраво розпочали чемпіонат, однак потрохи сповзають в турнірній таблиці, тож виклик на МВЗ виглядає авансом на майбутнє.

Якщо повернутись на Захід, то тут також є кілька яскравих імен, окрім Моранта. Серед старших потрібно згадати Донована Мітчела (головну зірку Юти Джаз) та Девіна Букера (Фінікс Санс). І Донован, і Девон вже зробили ім’я в лізі, обох з радістю взяла би будь-яка команда. Юта та Фінікс минулого сезону закінчили регулярку на перших двох позиціях, а от в матчах на виліт в команд склалось по різному – Юта вилетіла в другому раунді (надто вже їхній стиль не підходить для плей-оф), натомість Фінікс з Букером і його наставником Крісом Полом вийшов до фіналу, де з гідною грою все ж поступився Мілуокі.

Донован Мітчел захищається проти Девіна Букера / Фото GettyImages

Згадаємо і новачка на матчах такого рівня – Деджонте Мюррея з Сан-Антоніо Сперс. З кожним роком Мюррей додає в грі і зараз він – головна зірка Сан-Антоніо, а ще молодий захисник цьогоріч лідирує за кількістю перехоплень в середньому за гру у всій НБА.

Другі зірки / робочі конячки

Гравці з цього списку – такі собі "Робіни" при "Бетманах", про яких йшлось вище.

Вірним зброєносцем Адетокунбо у чемпіонській команді є Кріс Міддлтон, причому він часто виходить з тіні грецької суперзірки і може одноособово вирішити долю матчу. Саме його прогрес (а також обмін топового захисника Джру Холідея) дозволив Мілуокі завоювати титул в минулому сезоні. Ну і ще трохи – величезні кросівки Дюранта, який мінімально наступив на лінію в вирішальному матчі другого раунду.

Ендрю Віггінс у не зовсім далекому 2014 році був обраний під першим номером на драфті (99,9% гравців потрапляють в НБА саме через драфт), однак до цього сезону про його зірковість ніхто й не говорив – настільки непереконливо він виступав в Міннесоті. Однак перехід в Голден Стейт Ворріорз під крило Стефа Каррі (а також інших зірок ГСВ та тренера Стіва Керра) змінив якщо й не все, то надзвичайно багато, хоча багато хто вважає, що Ендрю не дотягує до рівня гравця стартового складу команди всіх зірок. Однак сила ГСВ в останні 7 років (за винятком двох сезонів, коли половина команди сиділа в лазареті, а друга – тільки з нього виходила) і полягала в тому, що ледь чи не кожен баскетболіст основи грав на рівні суперзірки.

Нейвовірні слем-данки Віггінса через колишнього партнера: дивіться відео

Сюди ж віднесемо колишнього одноклубника Віггінса по Міннесоті Тімбервулвз, Карла-Ентоні Таунса. Цьогоріч його команда має шанси потрапити в плей-оф (на фоні травм суперників і власної пристойної гри), а Таунс є її лідером.

Згадаємо і ще одного колишнього гравця Мінесоти – Джимі Батлера, який вже кілька сезонів грає у Маямі Хіт. Джимбо, як його ще називають, є ідеальним прикладом зірки-трудівника, яка себе сама зробила. В лігу він прийшов далеко не топовим студентом, однак завдяки працелюбності (те, чого бракувало в тій Мінесоті Віггінсу і Таунсу) він став обличчям Маямі та зупинився за крок до перстня у 2020 році. Цьогоріч Маямі йде серед лідерів Сходу, хтозна, раптом у Батлера знову все складеться?

У парі ДеМар ДеРозан – Зак ЛаВін (обидвоє грають за Чикаго Буллз) першою зіркою можна вважати все ж досвідченішого ДеРозана, однак їх важко розділити. ДеМар цьогоріч нагадує кращу версію себе часів Торонто та знову є одним з кращих на Сході на своїй позиції (ще й на щастя грає в різних конференціях зі своїм "криптонітом", Леброном Джеймсом, від команд якого він регулярно страждав всю свою кар’єру). Лавін ж нарешті потрапляє не лише в нарізки найкращих моментів дня, але й справді грає на рівні зірки НБА.

Дует з Чикаго / Фото GettyImages

Руді Гобер за останні роки не лише регулярно завойовує титул кращого гравця захисного плану (і максимальний контракт), але й тонни критики – адже його досить обмежений стиль гри допомагає Юті Джаз в регулярній частині чемпіонату, але перетворюється в якір в матчах на виліт. Цьогоріч Джазмени в регулярці грають слабше, аніж зазвичай – хтозна, можливо вони перейняли тактику Мілуокі і вирішили приспати пильність конкурентів?

Останній у цьому списку – Фред Ван Вліт з Торонто Репторс. Фред був важливим елементом чемпіонського пазла у 2019 році, який на хвилі ейфорії після народження сина бомбардував кільце суперників з дальньої відстані. Минулий сезон і початок цього в Торонто не задався, однак після нового року єдина канадська команда в Лізі знову почала штампувати перемоги одну за одною.

Хто потрапив би на Матч всіх зірок в альтернативній реальності

У Кавая Леонарда (Лос-Анджелес Кліпперс) і його сусіда Ентоні Девіса (Лос-Анджелес Лейкерс) схожа ситуація: обидва вже мають чемпіонські перстні, а ще обоє – "кришталеві" гравці, тому регулярні травми заважають їм стати номером 1 у лізі. Девіс, який разом з Леброном в доброму здоров’ї домінували у 2020 році, уже повернувся в стрій після чергової травми (хоча результати його Лейкерс досі вражають зі знаком мінус), натомість участь Кавая в цьому сезоні досі під питанням (щоправда, Кліпперс і без Кавая, і без другої зірки Пола Джорджа випереджають на одну позицію своїх заклятих ворогів-сусідів). І саме через травми обоє «пролетіли» над цьогорічним Матчем всіх зірок, але не згадати про них в цій статті було би злочином.

Якби не травми, ми б могли на матчі зірок знову побачити мінімум 4 гравців однієї команди (так, це знову були б Голден Стейт Ворріорз). Однак Дреймонд Грін після Нового року травмувався і хоча був обраний на Матч, змушений його пропустити. Натомість Клей Томпсон нарешті повернувся на майданчик після майже тисячі днів простою – дві травми ледь не поставили хрест на його кар’єрі, але Клей повернувся і останні ігри показують – він справді повернувся і готовий до чергового походу за титулом. Якщо до кінця сезону Каррі, Томпсон, Грін і Віггінс не отримають нових травм – їхні Ворріорз будуть головним претендентом на титул.

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На жаль, травми спіткали ще кількох суперзірок. Наприклад, Пола Джорджа, напарника Леонарда по Кліпперс. Без них двох Кліпперс виправдовує свою назву, баражуючи в районі 8го місця на Заході. Примарні шанси на плей-офф цього року в Портленд Трейл Блейзерс, які залишились без Деміана Лілларда, який за свою кар'єру 6 разів грав на Матчі всіх зірок. Ще гірша ситуація на сході у Вашингтон Візардс, які дограватимуть чемпіонат без Бредлі Біла, другого бомбардира минулого сезону.

Є ще кілька імен, які хочеться згадати в контексті Матчу всіх зірок. Зокрема, Кайрі Ірвінг з Бруклін Нетс через небажання вакцинуватись (в штаті Нью-Йорк невакцинованим спортсменам команд-господарів забороняють виходити на майданчик) пропустив першу половину сезону. Згодом його все ж повернули в команду (принаймні на виїзні матчі), але без травмованого Дюранта і з демотивованим Харденом Нетс продовжили скочуватись в прірву. Будемо відвертими – цьогоріч Кайрі не награв на запрошення на Матч всіх зірок.

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Як не награв на нього і австралієць Бен Сіммонс, новий одноклубник Кайрі. Сезон Сіммонс мав розпочати у Філадельфії, однак образився, що на нього спустили всіх собак за програш в другому раунді Атланті (доля його вини в програші все ж була) і оголосив бойкот: "я готовий грати в 29 з 30 команд НБА". Подивимось, як складеться доля Сіммонса в новій команді (і як складеться доля Хардена, на якого обміняли австралійця).

Ну і завершимо розповідь прізвищем Рассела Вестбрука. Ще рік тому до нього всі ставились досить скептично, але визнавали одним з топ 20 (можливо, топ 30) чемпіонату, за нього Лос-Анджелес Лейкерс віддали пів царства трьох гравців основи, щоб отримати своє супертріо Джеймс – Девіс – Вестбрук, однак зараз все виглядає сумно (і трохи смішно).

Рассел Вестбрук і його вкрай невдалі кидки: курйозне відео