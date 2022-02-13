Рекордний кидок

Карім Абдул-Джаббар за свою кар'єру в НБА набрав 44149 очок. ЛеБрон Джеймс у матчі проти Голден Стейт перевершив цей показник. Тепер в його активі 44152 очка.

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Однак мова йде про матчі регулярного чемпіонату та раундів плей-офф.

Натомість за очками лише в матчах регулярного чемпіонату Джеймс поки перебуває на третьому місці. Там і далі лідирує Абдул-Джаббар, в якого 38387 очок. На другому місці Карл Мелоун – 36928 очок. У Джеймса 36526 очок.

При цьому Джеймс є рекордсменом за набраними очками в матчах плей-офф – 7631 очко у 266 матчах.

Відео найкращих моментів ЛеБрона Джеймса у матчі проти Голден Стейт