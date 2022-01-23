Аллен допоміг супернику набрати очки

Клівленд Аллена 23-го січня зустрічався з аутсайдером Західної Конференції – Оклахомою. В одній з атак центровий допоміг суперникам.

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Аллен намагався накривати кидок суперника. Та під час боротьби за підбирання невдало підбив м'яч, після чого він відскочив від щита і потрапив прямо в кільце "Кавальєрс".

Реакція Кевіна Лава була красномовна – форвард Клівленда просто не міг повірити своїм очам.

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