Аллен допоміг супернику набрати очки
Клівленд Аллена 23-го січня зустрічався з аутсайдером Західної Конференції – Оклахомою. В одній з атак центровий допоміг суперникам.
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Аллен намагався накривати кидок суперника. Та під час боротьби за підбирання невдало підбив м'яч, після чого він відскочив від щита і потрапив прямо в кільце "Кавальєрс".
Реакція Кевіна Лава була красномовна – форвард Клівленда просто не міг повірити своїм очам.
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- Схожий інцидент стався у 2019 році. Тоді гравці Нью-Йорка не змогли розібратися, хто володітиме м'ячем і той курйозно залетів у кошик "Нікс".
- Попри "м'яч у свій кошик" Клівленд, який посідає 5-е місце в турнірній таблиці Східної Конференції, здобув перемогу. "Кавальєрс" виграли з рахунком 94:87.
- Щодо Аллена, то в цьому сезоні він претендує, щоб зіграти в Матчі всіх зірок. Центровий демонструє найкращі за кар'єру результати за очками.