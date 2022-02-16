Причиною для перенесення матчу стала загроза російської агресії, через яку чимала кількість легіонерів покинула українські клуби. Матч зірок мав проходити у форматі Україна – Легіон. Поки можливості провести такий матч немає.

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"Матч Зірок 2022 був запланований на 19 лютого у київському Палаці спорту у форматі Україна – Легіон. Але зважаючи на об’єктивні причини пов’язані з тимчасовим від’їздом великої кількості українських легіонерів, провести захід на належному високому рівні 19 лютого є неможливим", – йдеться в заяві Федерації баскетболу України.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Федерація баскетболу України прийняла рішення про перенесення Матчу зірок на 10 квітня.

Як запевнили у ФБУ, усі головні хедлайнери свята уже підтвердили свою участь у цій події.