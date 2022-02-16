Причиною для перенесення матчу стала загроза російської агресії, через яку чимала кількість легіонерів покинула українські клуби. Матч зірок мав проходити у форматі Україна – Легіон. Поки можливості провести такий матч немає.
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"Матч Зірок 2022 був запланований на 19 лютого у київському Палаці спорту у форматі Україна – Легіон. Але зважаючи на об’єктивні причини пов’язані з тимчасовим від’їздом великої кількості українських легіонерів, провести захід на належному високому рівні 19 лютого є неможливим", – йдеться в заяві Федерації баскетболу України.
Федерація баскетболу України прийняла рішення про перенесення Матчу зірок на 10 квітня.
Як запевнили у ФБУ, усі головні хедлайнери свята уже підтвердили свою участь у цій події.