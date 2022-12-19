Досягнення українця на Мундіалях не перевершили: найкращі асистенти Катару-2022

Чемпіонат світу 2022 в Катарі добіг до свого завершення. Розповідаємо про найкращих асистентів Мундіалю.

На чемпіонаті світу 2022 визначився тріумфатор – збірна Аргентини у драматичному поєдинку перемогла Францію. Найкращі гравці турніру після фіналу отримали індивідуальні нагороди від ФІФА.

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Ми вже розповідали про найкращих бомбардирів Мундіалю, тепер настала черга підбити підсумки серед найкращих розпасовщиків.

Найбільше результативних передач на свій рахунок записали лідери п'яти збірних: Бруно Фернандеш, Антуан Грізманн, Гаррі Кейн, Ліонель Мессі та Іван Перишич. На їхньому рахунку по три асисти. Ще 15 футболістів віддали по дві результативні передачи.

Найкращі асистенти Катару 2022

3 – Бруно Фернандеш (Португалія), Антуан Грізманн (Франція), Гаррі Кейн (Англія), Ліонель Мессі (Аргентина), Іван Перишич (Хорватія)

2 – Жорді Альба (Іспанія), Діого Дало (Португалія), Усман Дембеле (Франція), Дензел Дюмфріс (Нідерланди), Жуан Фелікс (Португалія), Філ Фоден (Англія), Рафаел Геррейру (Португалія), Тео Ернандес (Франція), Деві Клаассен (Нідерланди), Кіліан Мбаппе (Франція), Міслав Оршич (Хорватія), Крістіан Пулішич (США), Душан Тадіч (Сербія), Вінісіус Жуніор (Бразилія), Андрія Живкович (Сербія)

Зазначимо, що найкращим асистентам Катару-2022 ще далеко до гросмейстерських показників попередніх учасників чемпіонатів світу. Рекордистами є п'ять футболістів, які зуміли віддати 5 гольових передач на одному турнірі: Пеле (Бразилія) на ЧС-1970, Роберт Гадоха (Польща) ЧС-1974, П'єр Літтбарскі (ФРН) ЧС-1982, Дієго Марадона (Аргентина) ЧС-1986, Томас Хесслер (Німіччина) ЧС-1994.

Цікаво, що українець Ігор Бєланов, який виступав за збірну СРСР, на чемпіонаті світу 1986 у Мексиці віддав 4 асисти. Тож розпасовщики Мундіаля-2022 не зуміли перевершити досягнення володаря "Золотого м'яча" 1986 року.

До речі, на попередньому чемпіонаті світу жоден гравець не зумів віддати більше двох гольових передач.