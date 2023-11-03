Невдалий вояж в АПЛ: українець Андрій Воронін увійшов у рейтинг найбільших провалів Ліверпуля
Джерело:FourFourTwo
Екснападника нашої збірної визнали одним з найгірших трансферів в історії мерсисайдців. При цьому Андрій обійшовся англійській команді безкоштовно.
За всю історію 11 українських футболістів встигло пограти в Англійській Прем'єр-Лізі. П'ятеро з них виступають досі, а в 00-і в Англію заїхав в тому числі і Андрій Воронін.
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Екснападник збірної України виступав за Ліверпуль. Втім його результати були не надто вдалими. Відомий портал FourFourTwo, який спеціалізується на різноманітних футбольних рейтингах, презентував список найгірших трансферів в історії мерсисайдського клубу.
Потрапив до нього і Воронін, посівши п'яте місце. Найбільш провальним ресурс визнав перехід захисника Пола Конческі із Фулхема у 2010-му, але провів на "Енфілді" лише півроку. Також до топ-трійки потрапив і одіозний Маріо Балотеллі.
Рейтинг найгірших трансферів в історії Ліверпуля
|МІСЦЕ
|ГРАВЕЦЬ
|КРАЇНА
|РІК
|КЛУБ
|СУМА
|1
|Пол Конческі
|Англія
|2010
|Фулхем
|4 млн євро
|2
|Маріо Балотеллі
|Італія
|2014
|Мілан
|20 млн євро
|3
|Енді Керолл
|Англія
|2011
|Ньюкасл
|41 млн євро
|4
|Ель-Хаджі Діуф
|Сенегал
|2002
|Ланс
|15 млн євро
|5
|Андрій Воронін
|Україна
|2007
|Баєр
|вільний агент
|6
|Шон Данді
|Німеччина
|1998
|Карлсруе
|2,7 млн євро
|7
|Фабіо Боріні
|Італія
|2012
|Парма
|13 млн євро
|8
|Набі Кейта
|Гвінея
|2018
|Лейпциг
|60 млн євро
|9
|Чарлі Адам
|Англія
|2011
|Блекпул
|8,5 млн євро
|10
|Альберто Аквілані
|Італія
|2009
|Рома
|20 млн євро
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Нагадаємо, що Андрій перейшов у Ліверпуль із Баєра у 2007 році в статусі вільного агента. За перший рік українець так і не зміг виграти конкуренцію у Фернандо Торреса, задовольняючись виходами на заміну.
На сезон 2008-2009 Воронін відправився в оренду в німецьку Герту, а наступного сезону провів на "Енфілді" лише півроку. Сумарно українець відіграв 40 матчів за Ліверпуль, забивши 6 голів.