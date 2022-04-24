Кличко-молодший: Україна народиться знову

Легендарний боксер наголосив на злочинах президента Росії. Він не сумнівається у тому, що наша країна відродиться знову.

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60-й день російської війни. Навіть на Великдень Путін не хоче миру в Україні. Він бомбить Україну вщент. Але Україна народиться знову!

– написав Кличко-молодший у своєму твітері.

Володимир висвітлює злочини окупантів не лише у своїх соцмережах. Він також часто виступає в ефірах відомих світових ЗМІ. До того ж боксер записує звернення до світової спільноти.

23 квітня відбувся головний поєдинок весни-2022 – Ф'юрі – Уайт. Подивитися цей бій прийшла рекордна кількість шанувальників боксу. 94 тисячі глядачів були присутніми на стадіон "Вемблі".

Перед цим поєдинком Кличко виступив із промовою. Він закликав світ підтримувати Україну та допомагати їй побороти російську агресію.