Кличко-младший: Украина родится снова

Легендарный боксер отметил преступления президента России. Он не сомневается в том, что наша страна возродится снова.

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60-й день русской войны. Даже на Пасху Путин не хочет мира в Украине. Он бомбит Украину вдребезги. Но Украина родится снова!

– написал Кличко-младший в своем твиттере.

Владимир освещает преступления кафиров не только в своих соцсетях. Он тоже часто выступает в эфирах известных мировых СМИ. К тому же боксер записывает обращение в мировое сообщество.

23 апреля состоялся главный поединок весны-2022 – Фьюри – Уайт. Посмотреть это сражение пришло рекордное количество поклонников бокса. 94 тысячи зрителей присутствовали на стадионе "Уэмбли".

Перед этим поединком Кличко выступил с речью. Он призвал мир поддерживать Украину и помогать ей одолеть российскую агрессию.