Кличко: Ситуація в Маріуполі стає все трагічнішою і болючішою

Легендарний боксер наголосив, що мирні жителі Маріуполя страждають від постійних обстрілів окупантів та не мають змоги покинути місто.

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"Ситуація в Маріуполі стає все трагічнішою і болючішою. Орки штурмують і знищують усіма силами "Азовсталь", який наші бійці мужньо обороняли майже 2 місяці. Але сьогодні в Маріуполі багато мирних жителів – дітей, жінок, які через постійні обстріли не можуть вийти, щоб залишити зруйноване місто.

Наші герої-бійці ще раз звертаються до цивілізованого світу із закликом докласти всіх зусиль для забезпечення гарантій безпечного виходу мирних жителів із території "Азовсталі". І військовий гарнізон для евакуації поранених та тіл загиблих українських захисників", – сказав Володимир.

Українські солдати не мають наміру здаватися

Боксер наголосив, що українські військові не мають наміру здаватися. Ціною власного життя вони продовжують боронити місто.

"Маріуполь – це рана на серці України та всього цивілізованого світу. Коли люди, яких буквально тримають у заручниках, помирають з голоду у підвалах, гинуть під обстрілами. Коли жителів вивозять до фільтраційних таборів на територію агресора. І це відбувається у ХХІ столітті у центрі Європи.

Українські воїни ціною неймовірних зусиль, поранені та змучені, втрачаючи своїх побратимів, тримають оборону. Не даючи ворогові повністю захопити місто", – наголосив Кличко-молодший.

"Маріуполь – це злочин Росії ще більш масштабний, ніж Буча"

Кличко закликає світ допомогти врятувати жителів міста та захисників Маріуполя.

"Сьогодні світ має розуміти, що Маріуполь – це злочин Росії ще більш масштабний, ніж Буча, Ірпінь, Гостомель та Бородянка. І зараз орки намагаються приховати у Маріуполі всю дикість та звірства, які вони там наробили.

На Путіна та його режим має бути здійснено особливо жорсткий тиск із боку Заходу. Реальну ситуацію у Маріуполі мають побачити міжнародні організації та іноземні ЗМІ. Терміново потрібен гуманітарний коридор для порятунку людей та життєзабезпечення маріупольців. А українська армія потребує масової допомоги озброєнням.

Маріуполь треба врятувати. Він має вистояти. Бо він – символ нашої сили духу та незламності", – додав боксер.

Відеозвернення Володимира Кличка