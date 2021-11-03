Навіть не помітив: герой Барселони не зміг назвати імена захисників Динамо після матчу
Джерело:24 канал
Барселона вдруге поспіль мінімально обіграла Динамо у Лізі чемпіонів. Єдиний гол у матчі забив Ансу Фаті.
Захист Динамо не став на заваді 19-річному гравцю
Ансу Фаті став автором єдиного голу не лише у складі Барселони, а й у матчі загалом. 19-річний нападник каталонського клубу потужним ударом під поперечину прошив сітку воріт Георгія Бущана.
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Барселона знову мінімально обіграла Динамо – 0:1. Після матчу в ефірі Megogo герой клубу з Каталонії коротко поділився враженням від перемоги.
Він зазначив, що звитяга над киянами є дуже важливою для каталонців. Команда залишилась задоволена грою. На цьому Барселона не планує зупинятись, а буде намагатись здобути позитивний результат у двох наступних поєдинках.
Я забив дуже важливий для нашої команди гол, але завдяки роботі всієї команди,
– сказав Ансу.
Також його запитались, кого б він міг виділити із захисників Динамо. Але Фаті не зміг назвати жодного прізвища. Здається, нападник навіть не помітив оборонців столичного клубу.
- Для Фаті це перше взяття воріт у сезоні у Лізі чемпіонів. Ансу у цьому сезоні відіграв за Барселону 7 матчів в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав один асист.
- Каталонський клуб після перемоги з 6 очками йде на 2 місці у групі Е. Барселона відірвалась від Бенфіки на два пункти.