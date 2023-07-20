Здійснення дитячої мрії: у Поліссі прокоментували оригінальний трансфер Усика

Новина Полісся про підписання контракту з Олександром Усиком сколихнула інформаційний простір. Керівництво житомирського клубу прокоментувало трансфер чемпіона світу з боксу.

Боксер та футбольний клуб уклали однорічний контракт. Такий трансфер дозволить Олександру Усику дебютувати на рівні УПЛ, адже Полісся підвищилось у класі за підсумками сезону-2022/2023. Житомирський клуб теж дебютує в українській першості.

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Буткевич: Його ставлення до тренувань – це великий приклад для команди Полісся

Президент житомирського клубу Геннадій Буткевич розповів, навіщо провернув такий трансфер боксера, які вже грав у футболці його клубу. Власник Полісся пригадав слова глави Top Rank Боба Арума, який висловив свою думку про Усика та усіх українців.

Також Буткевич запевнив, що тепер давня мрія Усика втілиться у реальність.

Я поважаю та пишаюсь цією людиною. Його ставлення до тренувань – це великий приклад для команди Полісся. Колись Боб Арум висловив свою думку про Усика та українців: "Він – українець, а українці б’ються, як ніхто у світі. Їм не давали шансів проти Росії, настільки більшої країни. І вони вибили з них лайно… І досі вибивають. Не треба недооцінювати українців. Я думаю, що Тайсон може перемогти, але Усик віддасть у бою все, що у нього є". Любов до футболу об’єднувала наші стосунки. І його дитяча мета, зіграти у великий футбол – здійсниться,

– заявив Буткевич.

Буткевич прокоментував трансфер Усика: дивіться відео

Нагадаємо, що Усик по-чемпіонськи привітав Полісся із золотими медалями в Першій лізі України. Боксер подарував президенту клубу унікальний пояс WBC у кольорах прапора України, який є лише в одному екземплярі.

Відзначимо, що 26 серпня у Вроцлаві Усик проведе свій бій проти британця Деніела Дюбуа. На кону стоятимуть усі пояси українця. Олександра роблять беззаперечним фаворитом майбутнього протистояння. В андеркарді цього поєдинку відбудеться зустріч іншого українського боксера Дениса Берінчика.