Костюк у драматичному матчі поступилась Наварро та припинила свій шлях на US Open
Ввечері 30 серпня на корт Відкритого чемпіонату США вийшла остання українка. Перша ракетка України Марта Костюк протистояла Еммі Наварро.
Емма Наварро – Марта Костюк 2:1 (6:4, 4:6, 6:3)
Поєдинок 1/16 фіналу тривав майже дві години. На жаль, 30 серпня стало нещасливою датою для українок. Марта Костюк вслід за Еліною Світоліною припинила свій шлях на US Open-2024, інформує 24 Канал.
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Вже зі старту Наварро повела у рахунку 2:0. На щастя, Костюк швидко увімкнулась та зрівняла цифри на табло 2:2. Тенісистки в унісон йшли у рахунку – 3:3, згодом 4:4. Ключовим став програний гейм на подачі Марти за рахунку 3:4 на користь українки.
Наварро взяла три гейми поспіль, оформивши перемогу у першому сеті 6:4.
У другій партії Костюк вдалось не дозволити суперниці закінчити матч у двох сетах – ідентично 4:6 на користь Марти.
У третій партії Костюк першою повела на табло 0:2, але по ходу сету не змогла довести свою стартову перевагу до перемоги. 6:3 на користь Наварро.
Більше українок в одиночному розряді на US Open-2024 немає.