Еліна Світоліна – Коко Гофф 1:2 (6:3, 3:6, 3:6)

Понад дві години тривало протистояння за путівку в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США серед жінок. Вже із стартового гейму Світоліна показала Гофф, що не збирається так просто віддавати цей поєдинок, повівши у рахунку 1:0, пише 24 Канал.

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Виліт експершої ракетки України

Протягом усього сету Еліна не дозволяла Коко повести у матчі. Хоча третій ракетці світу таки вдалось на екваторі партії бодай зрівняти цифри на табло 3:3, але на більше Гофф не вистачило. Першу партію забрала українська тенісистка – 6:3.

Цікаво! У першому сеті тенісистки не віддали одна одній жодного гейму на своїх подачах.

Другий сет минав за схожим сценарієм, але вже на користь американки. Після 2:2 у сеті Гофф почала нарощувати свою перевагу у рахунку над Світоліною. У підсумку друга партія залишилась за третьою ракеткою світу, ідентичний рахунок 3:6.

Все вирішувалось у третьому сеті, на який більше сил, на жаль, залишилось у Гофф. Вже зі старту Коко взяла два гейми 0:2. А у наступних чотирьох Коко віддала Еліні лише один гейм – 1:5.

Світоліна змогла дещо ліквідувати перевагу суперниці 3:5, але вже наступний гейм став останнім у матчі – 3:6.

Еліна Світоліна вдруге у 2024-му році поступилась Коко Гофф та припинила свої виступи на US Open-2024.