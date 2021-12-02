У наступному бою Усик може зустрітися з Ф'юрі, якщо дозволить Джошуа, – Красюк

Олександр Красюк, промоутер непереможного Олександра Усика, розповів за яких умов українець може зустрітися з Тайсоном Ф'юрі. Він розглядає той варіант, що Ентоні Джошуа може відступити.

Красюк: Джошуа розгляне пропозицію про відступні

На думку промоутера, Джошуа може взяти відступні та відмовитися від негайного реваншу з Усиком. Натомість українець вийде на ринг проти іншого британця – Ф'юрі.

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Розмови про те, що Джошуа відійде убік, точаться з часів дострокової перемоги Ф'юрі над Уайлдером. Я чув, що Джошуа розгляне пропозицію про відступні, якщо гроші будуть правильними, оскільки він має повагу до суперважкого дивізіону і готовий дозволити провести бій за звання абсолютного чемпіона,

– зазначив Красюк.

За словами промоутера, Усик не проти спершу побитися з Ф'юрі, якщо пропозиція буде правильною і Джошуа дозволить це зробити.

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