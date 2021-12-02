У наступному бою Усик може зустрітися з Ф'юрі, якщо дозволить Джошуа, – Красюк
Джерело:Sky Sports
Олександр Красюк, промоутер непереможного Олександра Усика, розповів за яких умов українець може зустрітися з Тайсоном Ф'юрі. Він розглядає той варіант, що Ентоні Джошуа може відступити.
Красюк: Джошуа розгляне пропозицію про відступні
На думку промоутера, Джошуа може взяти відступні та відмовитися від негайного реваншу з Усиком. Натомість українець вийде на ринг проти іншого британця – Ф'юрі.
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Розмови про те, що Джошуа відійде убік, точаться з часів дострокової перемоги Ф'юрі над Уайлдером. Я чув, що Джошуа розгляне пропозицію про відступні, якщо гроші будуть правильними, оскільки він має повагу до суперважкого дивізіону і готовий дозволити провести бій за звання абсолютного чемпіона,
– зазначив Красюк.
За словами промоутера, Усик не проти спершу побитися з Ф'юрі, якщо пропозиція буде правильною і Джошуа дозволить це зробити.
Усик – Ф'юрі: що відомо
- Після того, як Усик сенсаційно переміг Ентоні Джошуа, а Ф'юрі успішно захистив титул чемпіона світу у важкій вазі, промоутери почали говорити про можливий бій українця з британцем.
- Проте, Джошуа скористався можливістю реваншу у протистоянні з Олександром. Тепер на фанатів чекає другий бій між боксерами.
- Сам же Тайсон заявив, що хоче провести свій наступний поєдинок проти Усика. Він сподівається, що Олександр відмовиться від реваншу з Джошуа.
- Усик теж не одноразово зізнавався, що мріє зустрітися з британцем на ринзі.
- Промоутер українця зазначив, що наразі ця зустріч буде можливою лише після реваншу.