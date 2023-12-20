Циганкову та Довбику на замітку: тренер Жирони назвав основну ціль на другу частину сезону

Каталонська Жирона стала головною сенсацією першої половини сезону-2023/2024 у європейському футболі. Клуб, за який виступають Артем Довбик та Віктор Циганков, після 17 турів посідає перше місце в іспанській Ла Лізі.

Сенсаційний лідер лише тричі в чемпіонаті не зміг перемогти за цей відрізок, набравши 44 з 51 можливого очка. Також клуб продовжує боротьбу в Кубку Іспанії.

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Одне завдання вже виконали

Головний тренер Жирони підбив перші підсумки 2023 року. Він розповів, які цілі ставить перед своїми підопічними на другу половину сезону.

За словами Мічела команда вже виконала основне завдання, яке полягало у збереженні прописки в елітному дивізіоні. Він поки не говорить про здобуття чемпіонства чи потрапляння в зону Ліги чемпіонів, але вже публічно озвучив про мету пробитися в єврокубки:

2023 рік був неймовірним, ми перемагали Реал Мадрид, Севілью, вперше перемогли Барселону. Цей сезон був проривним і ми зробили багато важливих речей і це були чудові моменти для клубу. У нас уже 44 очки, але зараз основне завдання – потрапити у єврокубки, тому потрібно набрати в загальному 62-70 балів, на нас чекає ще багато роботи,

– заявив Мічел.

Зазначимо, що наступний поєдинок Жирона зіграє проти Бетіса 21 грудня о 20:00. Ця гра стане останньою для каталонського клубу у 2023 році. У випадку перемоги Жирона гарантовано закінчить календарний рік у статусі лідера Ла Ліги.