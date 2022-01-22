Наслідник Миколенка отримав травму у першому матчі після повернення в Динамо
22 січня 2022 , 07:09Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Захисник Динамо Владислав Дубінчак не зміг дограти перший тайм товариського матчу з Атлетіко Пульпіленьйо через пошкодження.
Футболіст пішов у підкат і, мабуть, пошкодив ногу. На 41-й хвилині захисник попросив заміну і накульгуючи покинув поле.
До слова Владислав Дубінчак: хто замінить Миколенка у Динамо
Точний діагноз пошкодження та терміни відновлення будуть відомі пізніше.
Що відомо про Дубінчака
- 23-річний Дубінчак – вихованець Динамо. Другий сезон поспіль футболіст перебував в оренді у Дніпрі-1.
- У складі Динамо Владислав досі не дебютував.
- Повернення Дубінчака у Динамо пов'язане з тим, що київський клуб відпустив Віталія Миколенка в англійський Евертон.
- Владислав Дубінчак на рік старший, ніж Віталій Миколенко. Наступнику останнього вже повних 23 роки. До того ж Владислав на 7 сантиметрів нижчий від Віталія – 173 сантиметри проти 180 сантиметрів. Відтак повітряні дуелі – не найсильніший бік Дубінчака. Він виграє тільки 43% боротьби на другому поверсі. Однак є показники, у яких Владислав уже перевершив Миколенка.