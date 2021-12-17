Ломаченка відсторонили від боксу
Джерело:Сегодня
Українському ексчемпіону світу Василю Ломаченку після перемоги над Річардом Коммі заборонили повертатися на ринг. Таке рішення ухвалила Комісія у справах спорту штату Нью-Йорк.
Ломаченко переміг одноголосним рішенням суддів, а у відповідь практично нічого не пропустив. Лише 12% ударів Коммі виявилися точними.
До слова Вийшов з прапором рідного міста, чого засуджувати, – промоутер Усика заступився за Ломаченка
Проте атлетична комісія вирішила усунути українця на невизначений термін. Причини такого рішення наразі невідомі. Зазначимо, що і щодо Комі прийнято таке саме рішення.
Ломаченка відстронили від боксу / Скриншот
Чому відстороняють боксерів
Усунення боксера після бою – звичайна практика, якщо він побував у нокдауні або був нокаутований, щоб зберегти здоров'я спортсмена. Однак у Ломаченка нічого з цього не було.
Наприклад, після бою Фьюрі – Уайлдер обидва боксери були відсторонені, тому що побували в нокдаунах, а американець до того ж програв нокаутом. Британець уже своє усунення відбув, а Уайлдер заборонено повертатися на ринг до квітня наступного року.
Ломаченко потрапив у скандал з прапором
- Перемога над Коммі стала для Ломаченка другою поспіль у 2021 році. Після бою на спині Василя не було українського прапора, але був накинутий стяг рідного міста.
- Такий вчинок розкритикували не лише фанати, а й легендарний Володимир Кличко. Він одним із перших відреагував на цю ситуацію.
- Відразу після цього на сторону Ломаченка став інший український боксер Іван Редкач. Він запевнив, що прапор не головне після тріумфу.
- Василь сам підкинув дров у вогнище скандалу. Боксер виклав ролик Московської патріархії.